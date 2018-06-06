В McDonald's появились первые официанты

В заведениях сети также появятся терминалы самообслуживания и разделение на 2 части кассовой зоны

Компания McDonald's Ukraine ввела обслуживание посетителей за столиком.

Об этом сообщили в компании, передают Українськi Новини.

"Отныне в МакДональдз на ул. Кольцевая дорога 14В в Киеве можно заказать блюда на кассе или терминале самообслуживания, а затем подождать заказ за столиком, куда сотрудник принесет блюда", - отметили в компании.

Также отмечается, что в середине лета обслуживание за столиком станет доступно для посетителей ресторана в Черкассах.

Кроме того, в заведениях сети появятся терминалы самообслуживания и разделение на 2 части кассовой зоны - на зону приема заказов и зону выдачи блюд.

Первое заведение McDonald's в стране было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. посетителей ежедневно. Штат сотрудников сети в стране насчитывает около 7,5 тыс. чел. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетило около 85 млн чел.