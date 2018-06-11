В Киеве собрались на треть снизить тарифы на тепло

Производство тепла для большинства киевлян может подешеветь на 29%

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрит вопрос установления для коммунального предприятия Киевтеплоэнерго тарифа на производство тепловой энергии для нужд населения на уровне 784,6 грн.

Соответствующий проект постановления обнародовала НКРЭКУ для заседания 14 июня, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что конечная стоимость отопления, помимо этой цифры, также учитывается тариф на транспортировку и поставку тепла.

Ранее аналогичный тариф для Киевэнерго на производство тепла для нужд населения был зафиксирован на уровне 1104,9 грн (без НДС).

Таким образом, стоимость тепла, производимого на коммунальных котельных и ТЭЦ, передаваемых от Киевэнерго к Киевтеплоэнерго, может снизиться на 29% (на 320,4 грн).

Вместе с тем конечная стоимость услуги централизованного отопления зависит также от новых тарифов на транспортировку и поставку тепла, поэтому она может измениться не столь существенно.

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НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.