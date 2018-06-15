В Киеве появится конкурент Uklon и Uber

Европейский онлайн-сервис заказа такси Taxify перезапустит работу в Киеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Посадка будет стоить 12,5 грн, 1 км - 2,25 грн. Минимальный тариф составит 20 грн.

Отметим, что первый запуск сервиса такси состоялся в 2016 году по договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. Теперь компания проведет перезапуск проекта по собственной локальной командой.

Taxify был создан в 2013 году в Эстонии и в настоящее время работает в 10 странах - Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Латвии, Литвы, Сербии, Нидерландах и Мексике планирует открыть несколько новых стран в Европе.