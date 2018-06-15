В Киеве появится конкурент Uklon и Uber

0 комментировать
Taxify перезапускает работу в украинской столице
Фото: taxify.eu

Taxify перезапускает работу в украинской столице

Европейский онлайн-сервис заказа такси Taxify перезапустит работу в Киеве.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Посадка будет стоить 12,5 грн, 1 км - 2,25 грн. Минимальный тариф составит 20 грн.

Отметим, что первый запуск сервиса такси состоялся в 2016 году по договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. Теперь компания проведет перезапуск проекта по собственной локальной командой.

Taxify был создан в 2013 году в Эстонии и в настоящее время работает в 10 странах - Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Латвии, Литвы, Сербии, Нидерландах и Мексике планирует открыть несколько новых стран в Европе.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове