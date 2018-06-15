В Киеве открылся крупнейший в стране автосалон Renault

В Киеве открылся модернизированный дилерский центр Renault Store, который стал крупнейшим по площади в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Рено Украина, передает Интерфакс-Украина.

Официальный дилер Renault - компания Актив Моторс открыла первый Renault Store в Киеве и третий в Украине (после Полтавы и Львова).

Модернизация центра длилась полгода, его площадь составила 3,675 тыс. кв. м. из которых 850 кв. м занимает шоурум, еще 2 тыс. кв. м. отвели под сервисную станцию.

Группа Renault производит автомобили с 1898 года и объединяет такие марки как Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine и LADA.

В 2017 году компания продала почти 3,76 млн автомобилей в 134 странах. Группа имеет 36 производственных площадок, 12,7 тыс. точек продаж и 180 тыс. сотрудников

Компания Рено Украина — 100%-ная "дочка" французской Renault, зарегистрирована в 2005 году. Ее сеть насчитывает 30 дилеров.

По данным годового отчета компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, в 2017 году ее чистый доход и вырос на 45,5% к 2016 году - почти до 4,3 млрд грн, чистая прибыль сократилась до 11,3 млн грн со 107,3 млн грн годом ранее.

Компания Актив Моторс входит в основанную в 2007 году группу Актив, деятельность которой с 2009 года сосредоточена на стратегическом сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.