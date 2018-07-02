В Киеве начали банкротство отельного комплекса

20 июня Высший хозяйственный суд Украины начал процедуру банкротства отельного комплекса Лыбидь в Киеве по ул. Александра Довженко, 18.

Об этом говорится в объявлении суда о возбуждении дела о банкротстве, передают Українські Новини.

Заявление о возбуждении дела о банкротстве в суд подала киевская компания Трансинфинити. Распорядителем имущества является Дарья Писня.

Предельный срок на заявления денежных требований кредиторов к должнику принимаются в течение тридцати дней от дня официального обнародования объявления о процедуре банкротства.

По данным госреестра юрлиц, основателями отельного комплекса Лыбидь являются 612 лиц.

Напомним, что 14 мая Высший хозяйственный суд Украины начал процедуру банкротства киевского отеля Салют.