В Киеве начали банкротство отельного комплекса

20 июня Высший хозяйственный суд Украины начал процедуру банкротства отельного комплекса Лыбидь в Киеве по ул. Александра Довженко, 18.
Об этом говорится в объявлении суда о возбуждении дела о банкротстве, передают Українські Новини.
Заявление о возбуждении дела о банкротстве в суд подала киевская компания Трансинфинити. Распорядителем имущества является Дарья Писня.
Предельный срок на заявления денежных требований кредиторов к должнику принимаются в течение тридцати дней от дня официального обнародования объявления о процедуре банкротства.
По данным госреестра юрлиц, основателями отельного комплекса Лыбидь являются 612 лиц.
Напомним, что 14 мая Высший хозяйственный суд Украины начал процедуру банкротства киевского отеля Салют.
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