В Германии обыскали 13 офисов Volkswagen

Во время обысков были изъяты документы и большие объемы данных

Прокуратура немецкого города Брауншвейг в начале марта провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире автомобильной марки Volkswagen в Вольфсбурге.

Об этом пишет немецкий еженедельник WirtschaftsWoche.

Отметим, что следственные действия проводились в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. По словам прокурора, во время обысков были изъяты документы и большие объемы данных, которые проанализируют специалисты.

Также отмечается, что расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей. В качестве компенсации компания уже выплатила властям США $17,5 млрд.

Напомним, в сентябре 2015 года вокруг Volkswagen разразился скандал. Причиной стало то, что американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы. Они во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях.

В марте компания Volkswagen признала вину в занижении показателей выброса вредных веществ на 600 тыс. автомобилей с дизельными двигателями в США. Отметим, что по всему миру аналогичное программное обеспечение установлено на 11 млн автомобилей.

В декабре 2017 года бывшего топ-менеджера Volkswagen посадили на семь лет за решетку.

В январе 2018 года компания Volkswagen стала фигурантом еще одного международного скандала. Volkswagen заставляла обезьян дышать выхлопными газами для тестов. Исследования также проводились на людях - 25 человек. Позже компания извинилась за "выбранные научные методы".