Крупнейшая сеть аптек «Подорожник"* в рамках социального проекта взяла под фармацевтическую опеку украинскую антарктическую станцию « Академик Вернадский».

Тарас Коляда, СЕО Национальной сети аптек Украины «Подорожник»

«В конце прошлого года мы запустили проект Первая полярная аптека „Подорожник“, в рамках которой взяли под фармопеку полярную станцию „Академик Вернадский“ в Антарктиде и команду первого украинского научно-исследовательского судна „Ноосфера“, — рассказывает Тарас Коляда, СЕО Национальной сети аптек Украины „Подорожник“. — Этот проект продолжается и сейчас, во время полномасштабного вторжения. Мы не останавливали его из-за военных действий, ведь уверены, что должны поддерживать украинцев повсюду, где бы они ни были. На сегодняшний день мы построили крупнейший фармретейл Украины, насчитывающий более 1400 аптек. И для нас очень ценно, что даже в таком отдаленном регионе, как Антарктида, уже год работает „Первая полярная аптека“. Это сложный проект, но наша команда не боится вызовов. Мы делаем все возможное для его реализации на высоком уровне».

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В первую очередь, проект ставит перед собой цель обеспечить станцию «Академик Вернадский» всем необходимым лекарством, учитывая все риски — от банальной простуды до стоматологической или хирургической операции. Опытные фармацевты сети аптек «Подорожник» вместе с врачом станции составили список необходимых лекарств и предоставили его.

Ольга Гречко, автор и куратор проекта „Первая полярная аптека „Подорожник“

«Проект многослойный. Для его реализации мы ставили перед собой несколько подзадач. Одно из важного в этом году — разработка нормативных документов для согласования правил вывоза и поставки лекарств на станцию — рассказала Ольга Гречко, автор и куратор проекта Первая полярная аптека „Подорожник“. — Сегодня этот вопрос не до конца решен, ведь в нашей стране просто не существует подобной практики. А между тем, логистика фармгруза — сложная задача! Очень важно не только сформировать правильный перечень лекарств, но и качественно доставить их через границы 5 стран, территории которых будут пересекать полярники на пути в Антарктиду. Необходимо учитывать законодательные и фармацевтические требования по транспортировке фармпрепаратов разных категорий. Мы разработали дорожную карту, чтобы до старта 28-й экспедиции (март 2023) закрыть эти вопросы. Также привлекли к проекту внешних консультантов, а именно юристов по международному праву, представителей других международных исследовательских станций. Спасибо за участие в проекте и всестороннюю поддержку Минздраву и директорату по обороту наркотических средств».

Евгений Дикий, пресс-служба ГУ НАНЦ

Также в рамках социального проекта сеть аптек «Подорожник» предоставила лекарства для медицинского кабинета исследовательского судна «Ноосфера», успешно отработавшего сезон в Антарктиде, несмотря на войну.

«Во время первого путешествия в Антарктику „Ноосфера“ обеспечила пересменку украинских антарктических экспедиций: доставила на нашу станцию „Академик Вернадский“ зимовщиков 27 УАЭ и забрала команду 26, а также сезонный отряд ученых и технических работников. Кроме того, на станцию было доставлено 140 тонн горючего и более 80 тонн различных грузов — от годового запаса пищи и лекарств и мебели от сети аптек „Подорожник“ до стройматериалов для продолжения модернизации „Вернадского“, — отметил Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра. — Впервые за 20 лет украинской экспедицией были отобраны пробы донных отложений в океане, чтобы выяснить сложную геологическую и климатическую историю Антарктики. Это поможет улучшить оценку перспектив поиска там полезных ископаемых. Кроме того, „Ноосфера“ на обратном пути забрала участников польской антарктической экспедиции вместо российского судна».

За этот год плодотворной работы врач станции Василий Матковский отметил, как важно иметь все необходимое для спасения полярников, ведь чрезвычайных ситуаций происходило немало.

Василий Матковский, врач 27-й УАЭ

Когда случаются такие ситуации, понимаешь, насколько важно качество устройства медицинского кабинета, его обеспечение

«Уверен, что мы стали первой антарктической экспедицией, которая имела столь мощную фармацевтическую поддержку, — считает Василий Матковский, врач 27-й УАЭ. — Моя благодарность сети аптек „Подорожник“ за медицинский кабинет. Через год пришлось столкнуться с вызовами, которые касались разного терапевтического профиля. Большинство нозологий, с которыми пришлось работать, удалось вылечить благодаря лекарствам, которые были у нас налицо. Также была и амбулаторная хирургия, мне пришлось побыть как стоматологом, так и побывать в кресле как пациент. Наш биолог с механиком надели белые халаты и выполнили операцию на „отлично“, так что, можно сказать, мы стали коллегами. Когда случаются такие ситуации, понимаешь, насколько важно качество устройства медицинского кабинета, его обеспечение. Антарктида — это самый отдаленный континент, где сегодня работают украинцы, и здесь нет больниц или скорых, поэтому надеяться можно только на себя, и на коллег на станции, которые благодаря хорошему оснащению смогли оказать медицинскую помощь в нужный момент. Мы чувствовали себя весь год в безопасности благодаря сети аптек „Подорожник“».

Проект не останавливается. С каждым годом планируется улучшение условий лечения наших ученых на ледяном континенте.

Несмотря на военные действия в Украине, планируется ряд существенных усовершенствований в этом году: «В этом сезоне на станции запланирована реконструкция медкабинета. Над архитектурой помещения работали совместно 2 команды ГУ НАНЦ и сети аптек „Подорожник“. Учтены все требования как со стороны врачей станции, так и советы фармацевтов, — рассказала Елена Марушевская, пресс-секретарь ГУ НАНЦ. — У врача станции сложная задача — оказывать качественную помощь всей команде, которая в течение года работает на станции в изоляции от всего мира. После длительных консультаций и обсуждений, в одном помещении были совмещены понятия медкабинета и аптеки-склада, в смысле хранения большого количества препаратов, их обращения. И здесь стал важен большой опыт наших партнеров. Надеемся, что врачам, которые будут находиться на станции, будет удобно работать в таких современных условиях».

Сеть аптек «Подорожник» продолжает поддерживать полярную станцию «Академик Вернадский». Специалисты фармкомпании остаются постоянно на связи с государственными учреждениями и представителями власти, чтобы помочь полярникам получать необходимые лекарства как можно скорее.

«Мы оказываем много помощи украинским военным и людям, пострадавшим от войны, но в то же время не имеем права забывать и о науке, — уверен Тарас Коляда. — Наука ведь — это наше будущее. И если не помогать нашим ученым, то за что мы боремся? В 2023 году мы однозначно продолжаем поддерживать наших полярников. Думаем о вовлечении в проект производителей фарм препаратов и техники, ведь впереди много задач. Итак, украинская наука, как и каждый украинец, находится под надежной фармацевтической опекой сети аптек „Подорожник“!».