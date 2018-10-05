В аэропорт Борисполь начала летать новая авиакомпания

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines выполнила первый рейс из Тбилиси в аэропорт Борисполь.

Об этом пишет профильный портал avianews.

Отмечается, что на первом этапе Myway Airlines будет летать в Киев два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 24 октября добавится третий еженедельный рейс по средам.

Вылеты из Киева в 13:00 (14:00 до 28 октября), вылеты из Тбилиси - в 11:00. Билеты на новые рейсы Киев-Тбилиси продаются по цене от €150 в обе стороны.

Myway Airlines начала выполнять регулярные полеты в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Напомним, недавно гендиректор Борисполя Павел Рябикин заявлял, что в этом году из аэропорта начнут летать два новых авиаперевозчика.

MyWay Airlines – грузинская авиакомпания с китайскими инвестициями. В мае 2016 китайская компания Hualing Group объявила о планах создания международной авиакомпании в Грузии. В апреле 2018 авиакомпания совершила первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Летный и наземный персонал MyWay Airlines насчитывает 150 работников. MyWay Airlines начала выполнять регулярные полеты в Украину в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.