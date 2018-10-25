В 2017 году туристы привезли в Украину $1,2 млрд

Украина заработала на иностранных туристах $1,2 млрд, что составляет лишь 0,2% доходов от туризма в европейских странах.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристической организация при ООН (UNWTO).

Украину в 2017 году посетили 14,2 млн туристов, что на 6,7% больше, чем годом ранее.

Отметим, что больше всего денег в 2017 году туристы потратили в таких странах, как США - $210,7 млрд, Испания - $68 млрд, и Франция - $60,7 млрд.

Кроме этого, в топ-10 попали Таиланд, Великобритания, Италия, Австралия, Германия, Макао (Китай) и Япония. Все вместе они заработали $643,5 млрд. Общий показатель доходов всех стран мира от туризма составил $1,34 трлн, что на 5% больше, чем за предыдущий год.

В 2017 году чаще всего туристы посещали Францию – 86,9 млн человек, Испанию – 81,8 млн человек и США – 76,9 млн человек. Также в ТОП-10 попали Китай, Италия, Мексика, Великобритания, Турция, Германия и Таиланд. Всего же в 2017 году ездили 1,3 млрд человек, 51% из которых - жители Европы. Всего Европа заработала $519,2 млрд на туризме.