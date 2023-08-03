Последствия российской атаки. Уже два судна отказались швартоваться в порту Измаил 3 августа, 13:51 Последствия российской атаки по порту Измаил 2 августа 2023 года (Фото:Одесская областная прокуратура)

За прошедшие сутки уже два судна, направлявшиеся в порт Измаил под загрузку, отказались швартоваться после атаки в ночь на 2 августа портовой и промышленной инфраструктуры ударными беспилотниками типа Shahed.

Об этом заявил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством замдиректора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерия Ткачева, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Налаживается работа по выгрузке зерновых грузов, но есть определенные проблемы… За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… все о них знают», — сказал представитель Одесской железной дороги.

По данным приложения для мониторинга военно-морского движения Marine Traffic в порту Измаил в четверг, 3 августа, находится 117 судов, ожидается 20 судов, 21 судно отправляется в ближайшие 24 часа.

Как сообщалось, в понедельник, 31 июля, количество судов в порту Измаил, по данным Marine Traffic, выросло до 120 против 109 на прошлой неделе. В течение недели количество судов в порту составляло 111−113.

Ранее также сообщалось, что вследствие российской ночной атаки на морской порт Измаил и инфраструктуру Украинского Дунайского пароходства в ночь на 2 августа было уничтожено 40 тыс. тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китая и Израиля.

Кроме того, повреждены или разрушены около 10 жилых домов, 15 квартир, здания гостиниц и офиса Украинского Дунайского пароходства, учебное учреждение.

Как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, не пострадал ни один военный объект — пострадали только гражданские объекты: портовая инфраструктура, складские помещения, зерновые терминалы.