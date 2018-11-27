Укрзализныця сменила официальное наименование

Компания, как и раньше, полностью остается в собственности государства

Компания Укрзализныця оповестила об изменении названия акционерного общества в связи с регистрацией изменений в ее уставе, осуществленной государственным регистратором 27 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Полное название предприятия теперь звучит следующим образом: Акционерное общество Украинская железная дорога, сокращенно - АО Укрзализныця.

"Несмотря на смену типа с публичного на частное акционерное, общество, как и раньше, полностью остается в собственности государства. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета Министров Украины. 100% акций Укрзализныци принадлежат государству и не могут быть отчуждены", - уточняется в сообщении.

Напомним, что ранее Укрзализныця в рамках ребрендинга сменила логотип.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.