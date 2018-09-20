Укртелекому разрешили дважды поднять тарифы

Тарифы поднимут в ноябре и в начале следующего года

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь.

Такое решение регулятор принял на своем заседании.

"Комиссия приняла решение об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 №606", – говорится в сообщении.

Директор департамента корпоративных коммуникаций Укртелекома Михаил Шуранов в комментарии УНИАН отметил, что сейчас предложение по тарифам передано на окончательное утверждение в Министерство юстиции.

"После утверждения и публикации тарифы вступят в силу", – сообщил он.

Изменения предусматривают два этапа: с ноября текущего года на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн). С начала 2019 года – для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 до 5 грн), для сельских юридических лиц – 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений – 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн) в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой тарификации и т.п.).

По словам Шуранова, последний раз предельные тарифы менялись осенью 2017 года: "Они базировались на себестоимости услуг четвертого квартала 2016 года. Учитывая изменения затрат на содержание и обслуживание сетей в 2017 и 2018 годах, в частности, значительного роста размера минимальной заработной платы, цен на энергоносители, компания вынуждена была обратиться в НКРСИ с просьбой о пересмотре предельных тарифов на фиксированную телефонию".

Укртелеком – монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером и единственным учредителем и участником компании ТриМоб – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.