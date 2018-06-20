Укрпочта выпустила облигации на 250 млн грн

Государственный почтовый оператор - компания Укрпочта разместила облигации серии С общей номинальной стоимостью 250 млн грн.

Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет FinClub.

Укрпочта выпустила 2,5 тыс. штук акций на сумму 250 млн грн. Размещение было начато 21 ноября 2017 года, а завершено 7 июня 2018 года.

Облигации Укрпочты выпущены сериями А, В и С общей стоимостью 600 млн грн в количестве 6000 шт. и номинальной стоимостью одной облигации в 100 тыс. грн. В частности, объем серии А составляет 150 млн грн, серии В – 200 млн грн, серии С – 250 млн грн.

Облигации серии А находятся в обращении по 16 ноября 2020 включительно, серии В - по 16 мая 2022 включительно, серии С - по 13 ноября 2023 включительно.

Соорганизатором размещения облигаций серии А являлась группа ICU, которая также приняла участие в размещении ценных бумаг как инвестор.

Отметим, что в марте Укрпочта разместила облигации серии В общей стоимостью 200 млн грн.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании насчитывает 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. человек, из которых 33 тыс. - почтальоны, 13 тыс. - операторы почтовой связи.