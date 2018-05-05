Укрпочта решила изменить работу в селах

Укрпочта закроет часть отделений в небольших селах и заменит их на почтальонов, которые будут передвигаться на автомобилях.

Об этом заявил директор PR-службы компании Михаил Василенко на своей Facebook-странице.

Согласно видеосообщению, содержание отделений в селах с населением менее 2 тыс. человек является экономически невыгодным. Средняя нагрузка на отделения составляет около 2 писем в день и 1 посылка в неделю.

"Почтальонов пересадим на авто. Вместо значительных пеших проходов они быстрее будут передвигаться на защищенном 4х4 автомобиле", - пишет Василенко.

Он уточнил, что почтальоны будут работать полный рабочий день, на полную ставку и повышенную зарплату. Время присутствия в селе не уменьшится, а иногда и увеличится – почтальоны будут доезжать туда, где раньше не было почты.

По словам Василенко, качество предоставляемых услуг улучшится. Компания сможет контролировать с помощью gps каждую машину и видеть статус каждого отправления. Кроме того, увеличится перечень услуг.

Пункты приема и отправки писем предлагается разместить в сельсоветах. Сначала проект планируют реализовать в Черниговской области. Для его реализации уже провели тендер на закупку автомобилей, общая стоимость которых составляет $1,1 млн.

Укрпочта является монополистом почтовой связи Украины, входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления компания развивает также финансовые услуги, торговлю и другую коммерческую деятельность.

Сеть компании состоит из 11,5 тыс. отделений по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.