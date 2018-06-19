Укроборонпром решил объединить свои предприятия

Укроборонпром задумался об объединении всех предприятия в 5 кластеров

Предприятия государственного концерна Укроборонпром будут объединены в пять кластеров.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета госпредприятия Укроборонпром Михаил Згуровский, передает УНИАН.

По его словам, объединению подлежат авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и кластер точного вооружения.

"Сейчас процесс создания кластеров продолжается. В этих кластерах предприятия не лишаются своей автономии как юридические лица, они, как и ранее, будут действовать в качестве независимых предприятий со всеми возможностями и наработанными связями, но с точки координации их действий при выполнении больших комплексных проектов ресурсы будут объединяться", - добавил он.

Напомним, что Укроборонпром закончил 2017 год с прибылью 1,5 млрд грн.

Кроме того, в рейтинге крупнейших компаний, производящих вооружение, госпредприятие Укроборонпром оказалось на 77-м месте.

В состав созданного в 2010 году указом президента Укроборонпрома входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию Укспецэкспорт и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, Укроборонпром совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.