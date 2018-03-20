Укргаздобыча создала новый топливный бренд

Государственная газодобывающая компания Укргаздобыча анонсировала ребрендинг торговой марки топлив Шебелинского газоперерабатывающего завода (Харьковская область).
Об этом сообщил коммерческий директор Укргаздобычи Сергей Федоренко, передают Українськi Новини.
"Мы компания, которая идет в ногу со временем, мы будем модернизоваться и развиваться. Поэтому, Shebel - это бренд нашего завода и нашего топлива. Бренд, с которым мы будет работать на рынке", - рассказала Федоренко.
Кроме того, между Укргаздобычей и сетью АЗС KLO был подписан меморандум о партнерском сотрудничестве на ближайшие три года.
Укргаздобыча является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины для нужд населения. 100% акций компании принадлежит Нафтогазу.
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