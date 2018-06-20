Укрэнерго нарастило чистую прибыль в 50 раз

Чистый доход за первый квартал снизился на 15,3%

Госпредприятие Укрэнерго в январе-марте 2018 году увеличило чистую прибыль в 53,7 раза (на 803,2 млн грн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 818,4 млн грн.

Об этом говорится в финотчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Чистый доход за первый квартал снизился на 15,3% (на 219,4 млн грн) – до 1,2 млрд грн, валовая прибыль уменьшился на 32,1% (на 288,7 млн грн) - до 610 млн грн.

Отметим, что в январе-марте 2018 года компания увеличила передачу электроэнергии по магистральным сетям на 0,5% (145,2 млн кВт-ч) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 30,2 млрд млн кВт-ч.

Укрэнерго в 2017 году снизило чистую прибыль на 42% (на 1,3 млрд грн) в сравнении с 2016 годом – до 1,8 млрд грн.

Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.