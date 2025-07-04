Обошли врага. Украину выбрали в Совет программы ООН, из которого выбросили Россию и Беларусь

Украину 4 июля на конференции в Риме избрали в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Андрей Сибига. «Еще одно значительное достижение Украины в системе ООН. Сегодня утром в Риме Украина была избрана в Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)», — написал Сибига.

Глава украинской дипломатии поблагодарил государства — члены ООН за признание жизненно важной роли Украины как гаранта глобальной продовольственной безопасности и заверил, что будет прилагать все усилия для продвижения глобальной продовольственной безопасности.

«Несмотря на вызовы, вызванные полномасштабной агрессией России внутри страны, мы будем продолжать расширять наши гуманитарные усилия, спасающие жизни, в частности через программу президента Зеленского „Зерно из Украины“», — отметил министр.

Он также отметил, что Россия и Беларусь не смогли попасть в Совет, «хотя и очень старались».

«Москва должна оставаться в международной изоляции. Агрессору и его пособнику нет места в руководящих органах международных организаций», — подчеркнул глава МИД.

Совет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) является одним из главных органов этой организации, отвечающий за вопросы продовольствия и сельского хозяйства на глобальном уровне. Она состоит из 49 стран-членов, которые избираются конференцией FAO. Совет выполняет определенные функции, делегированные ему конференцией, и назначает должностных лиц, за исключением председателя.

В июне 2024 года российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы ООН, поставляющей продовольствие в бедные страны.

В июле 2024 года Украина продлила работу офиса Всемирной продовольственной программы ООН.