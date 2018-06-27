Украинцы стали больше зарабатывать

Реальная заработная плата украинцев в мае выросла на 14,1% в сравнении с маем 2017 года, и на 2,9% в сравнении с апрелем 2018 года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).

Так, средняя номинальная заработная плата штатных работников в мае 2018 года в сравнении с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9%, в годовом измерении – на 27,6%, и составила 8,7 тыс. грн, тогда как в апреле она составляла 8,5 тыс. грн, марте – 8,3 тыс. грн, феврале – 7,8 тыс. грн, январе – 7,7 тыс. грн.

По данным Госстата наибольший рост средней заработной платы штатных работников в мае 2018 года в сравнении с маем 2017 года наблюдался в Запорожской (30,7%), Днепропетровской (29,7%), Житомирской (29,4%), Закарпатской (29,0%), Черниговской (28,7%), Винницкой (28,6%), Тернопольской (28,4%), Черновицкой (28,2%), Волынской (28,1%), Ивано-Франковской и Полтавской (по 28,0%), Киевской и Сумской (по 27,6%), Львовской (26,1%) областях и г. Киеве (25,8%).

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 31,3% и 30,9%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве – 13, 2 тыс. грн, самый низкий - в Черновицкой области (6,7 тыс. грн).

Кроме того, в сравнению с аналогичным месяцем прошлого года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования на 47,5%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 38,4%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 30,6%, деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 29,2%, сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах – на 27,2%, промышленности – на 28,8%, строительстве – на 26,6%, финансовой и страховой деятельности – на 24,8%, в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов – на 24,5%, информации и телекоммуникаций - 21,8%, в сфере временного размещения и организации питания - 20,7%, операций с недвижимым имуществом – на 20,3%.

Напомним, что в апреле 2018 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 8,4 тыс. грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).

Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году средняя зарплата в Украине будет на уровне 10 тыс. грн.