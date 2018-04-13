Украинцы стали больше летать

Украинские авиакомпании нарастили пассажирские перевозки за первые три месяца 2018 года на 12,7% в сравнении с соответствующим периодом 2017 года – до 2,1 млн чел.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Государственной авиационной службы Украины.

При этом, международные перевозки за указанный период увеличились на 12,5% - до 1,9 млн чел.

Пассажиропоток через аэропорты страны за первый квартал года возрос на 21,8% - до 3,6 млн чел., в том числе в международном сообщении - на 23%, до 3,2 млн чел.

В январе-марте 2018 года авиакомпании выполнили 19,3 тыс. коммерческих рейсов (рост - 3,2%), в том числе международных – 15,9 тыс. (рост - 1,3%).

Напомним, что в 2017 году украинские аэропорты обслужили 16,5 млн пассажиров. Это на 27,6% больше, чем в 2016 году.