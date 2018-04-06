Украинцы массово скупали в марте подержанные импортные автомобили

Продажи импортных автомобилей с пробегом в марте увеличились на 87% - до 7,4 тыс. автомобилей в сравнении с аналогичним периодом 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.

"Увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, а также со снижением средней цены предложения таких авто, потому что под льготу в 2018 попадают уже и 8-летние автомобили", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, наибольшим спросом в минувшем месяце пользовались автомобили европейского происхождения, из которых лидирующую позицию занимает Volkswagen -1252 ед. Второе место в рейтинге отдано автомобилям марки Renault - 1126 ед. Замыкают лидерскую тройку автомобили Skoda - 696 ед.

Напомним, в феврале 2018 года, впервые за много лет, количество регистраций б/у импортных автомобилей (6166) на первичном рынке Украины превысило регистрацию новых авто. В целом за месяц свои номера получили 12 тыс. человек.