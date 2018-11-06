Украинцы стали активно покупать подержанные иномарки

Из 19 тыс. автомобилей, которые в октябре были поставлены на учет, 11,8 тыс. – иномарки с пробегом.

Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Доля подержанных иномарок на первичном рынке Украины достигла 62%. Таким образом, в сравнении с октябрем прошлого года количество б/у автомобилей в первичных регистрациях увеличилась в 2,2 раза.

Лидером на первичном рынке легковых авто остается Volkswagen с показателем 1967 автомобилей. На втором месте Renault с показателем 1539 старых авто. Третье место у Skoda - 1122 авто с пробегом. Ford остался на четвертом месте (814 подержанных автомобилей). Пятерку лидеров первичного рынка легковых авто с пробегом замыкает Nissan с результатом 672 машины.

Самым популярным автомобилем с пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года остается Renault Megane. В октябре эту модель выбрали 1048 украинцев., а за десять месяцев - 8476 автомобилей.

По данным Укравтопрома, всего с начала года украинские номера получили 83,9 тыс. легковых авто, которые были в эксплуатации в других странах. Это на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в ассоциации.

Напомним, что в августе 2018 года украинцы приобрели 10,3 тыс. импортированных машин, бывших в эксплуатации, что почти вдвое больше, чем в августе прошлого года.

По итогам 2017 года продажи импортных б/у автомобилей увеличились в 3,3 раза – до 56 744 единиц.