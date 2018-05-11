Украинским отелям будут присваивать звезды

В Украине могут возобновить категоризацию отелей по уровню обслуживания

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) предлагает возобновить категоризацию гостиниц и других объектов, которые предоставляют услуги временного размещения.

Об этом свидетельствует проект постановления Кабинета министров О внесении изменений в Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по временному размещению (проживанию).

Согласно пояснительной записке, присвоение звезд гостиницам было приостановлено 1 января 2018 года в связи с прекращением существования органа сертификации УкрСЕПРО.

Поэтому министерство предлагает передать полномочия по сертификации гостиниц учреждениям, которые получили аккредитацию Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ).

Напомним, что Минэкономразвития создало комиссию, которая будет заниматься проверкой отелей и других мест предоставления услуг с временного размещения, а также выдачей им соответствующего сертификата.