Украинский миллионер Лагун решил судиться с Беларусью

В чем суть иска в ICSID пока неизвестно

Белорусский Минюст будет представлять интересы страны в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне в процессе с компанией Дельта Беларусь Холдинг Б.В. Пока неизвестно, в чем суть иска в ICSID.

Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале республики.

По данным ICSID, компания основана в Нидерландах в 1995 году, но сейчас она считается датской. По информации Office Life, основной владелец актива — украинский миллионер Николай Лагун. Компания владела более 75,5% Дельта Банк в Беларуси. Остальные акции принадлежали напрямую Лагуну.

Напомним, в 2007 году украинский коммерческий банк Дельта купил 100% акций белорусского Атом-Банка.

Однако, в 2015 году в белорусском суде началось производство по делу о банкротстве этого банка, а следственные органы возбуждали дело о преднамеренном банкротстве.

Сейчас банк уже практически ликвидировано. Продана большая часть имущества, за исключением двух помещений в центре Минска в торговом центре Метрополь и автомобиля Citroën.