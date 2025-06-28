Все по лею. У украинской сети Аврора в Румынии уже более 40 магазинов, и она планирует в течение года увеличить их количество до 100 (Фото: DR)

Почему Польша больше не является главным центром притяжения для украинских компаний и как и благодаря чему ее в этом плане заменяет Румыния.

«В июне этого года начинаем строить завод в Румынии» — такое объявление 15 мая со сцены вечера Люди NV сделал Константин Ефименко, президент фармацевтической компании Biopharma.

Реклама

Проект, по словам Ефименко, должен быть масштабным. Румынское предприятие украинской компании, планирующее выпускать препараты на основе плазмы крови, будет иметь в 4 раза большие мощности, чем производство Biopharma под Киевом, в Белой Церкви, а оно способно обрабатывать 1 млн л плазмы в год.

Воплотить свой замысел бизнесмен планирует за пять лет.

Biopharma приобрела участок 3,5 га в городе Арад, в западной части Румынии, вблизи с венгерской границей. Земля вместе с необходимыми коммуникациями обошлась в 1,5 млн евро, которые фирма Ефименко должна оплатить в течение 25 лет. «К слову, в Украине нам это [приобретение участка в Белой Церкви и проведение коммуникаций] стоило $11,5 млн», — отметил бизнесмен.

В Румынии, по словам Ефименко, нет похожих проектов. «Заводы по фракционированию плазмы есть в Британии, Швеции, Испании, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Нидерландах, Бельгии. Поэтому мы не видели смысла идти туда, — пояснил он NV. — В Польше нет завода по фракционированию плазмы, но есть мощная сеть государственных центров крови, которая построена, в частности, за счет грантовой помощи ЕС».

Бизнесмен настроен решительно, хоть и признает: покорять новый рынок будет непросто. Biopharma — не единственная компания из Украины, которая решила осуществить экспансию на юго-запад.

Читайте также: Почему украинский бизнес релоцируется в Румынию и с какими трудностями сталкивается

В 2022 году завод в Румынии приобрела корпорация Биосфера, известная своими товарами для личной гигиены и быта. Речь идет о производстве в городе Фегераш площадью 5 тыс. кв. м с линиями по выпуску фольги и пищевой пленки.

Также в соседней стране появились такие украинские проекты, как мультимедийная платформа Megogo, кондитерский цех и сеть Vatsak. Свой офис там разместила и ИТ-компания N-IX.