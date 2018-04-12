Украина втрое увеличила импорт электромобилей

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В марте в Украину ввезли 537 электромобилей

В марте в Украину ввезли 537 электромобилей

С начала 2018 года в Украину было импортировано 1744 электромобилей, в 3,2 раза больше в сравнении с 2016 годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Так, в январе 2018 года в Украине ввезено 794 легковых электромобилей и других транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

В феврале этот показатель составлял 413 транспортных средств, в марте - 537 автомобиля.

Отметим, что первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и старых) в 2017 году вырос в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом - до 2697 единиц. При этом, подавляющее большинство приобретенных украинцами автомобилей уже были в употреблении.

Напомним, что с 2018 года начали действовать льготы на импорт электромобилей в Украине. Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электромобиль в Украине можно будет на 17-20% дешевле.

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