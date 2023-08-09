«Очень важный вопрос». Украина покупает у Болгарии два ядерных реактора для Хмельницкой АЭС 9 августа, 09:33 Хмельницкая АЭС (Фото:Uatom)

Украина надеется на успешное завершение переговоров с Болгарией о покупке двух атомных энергоблоков, которые планируется установить на площадках третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

«Это очень важный для нас вопрос. По нему сейчас работает Минэнерго. Было решение парламента Болгарии, чтобы провести такие переговоры между министерствами обеих стран. Они продолжаются. О результате говорить еще рано, но надеемся, что он будет», — сказал президент НАЭК Энергоатом Петр Котин. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Будем покупать на тех условиях, о которых договоримся», — добавил президент НАЭК.

По его словам, установка двух реакторов прибавит энергосистеме Украины почти 2200 МВт.

«Площадка под третий энергоблок — в очень хорошем состоянии, чтобы там строить. Проводим его переконсервацию. Площадка для четвертого энергоблока — в более низкой стадии готовности, будем поднимать его с нуля», — описал текущую ситуацию Котин.

Он также сообщил, что продолжается сотрудничество с американской компанией Westinghouse по строительству на ХАЭС пятого и шестого блоков.

«Сейчас разрабатываем ТЭО. Три закона готовятся о строительстве новых энергоблоков», — добавил он.

По словам Котина, для строительства АЭС также рассматриваются еще две площадки: в Чигирине (Черкасская область) и Теплодаре (Одесская область). При этом строительство АЭС в Теплодаре планировалось еще в советское время, но было приостановлено после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

«Фактически есть предварительное согласование с местными администрациями. Очень хороший отзыв об этой инициативе со стороны жителей. Работаем. Немного война мешает», — объяснил глава Энергоатома.

Как сообщалось, в начале июля 2023 года парламент Болгарии делегировал министру энергетики страны провести переговоры с главой Минэнерго Украины о возможности продажи Киеву оборудования, предназначавшегося для АЭС Белене.

Болгария от реализации этого проекта отказалась в 2012 году.

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики Украины и Болгарии о сотрудничестве в сфере энергетики.