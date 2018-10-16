Украина вдвое сократила экспорт сахара

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Узбекистан остается главным импортером украинского сахара
Фото: pixabay/Saramukitza

Узбекистан остается главным импортером украинского сахара

В сентябре 2018 года украинские производители экспортировали 11,1 тыс. т сахара, что вдвое меньше чем в предыдущем месяце.

Об этом сообщили в ассоциации Укрцукор.

Основным импортером украинского сахара остается Узбекистан с долей 62% от всех поставок. Еще 17% отгрузок приходится на Молдавию и по 8% в Азербайджан и Таджикистан.

По оценкам Укрцукра экспорт в текущем маркетинговом году составит около 500-600 тыс. т сахара, а основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

Отметим, что по состоянию на 16 октября изготовлено 569,4 тыс. т сахара и работает 37 сахарных заводов.

Напомним, что в 2017 календарном году Украина увеличила экспорт сахара на 29% в сравнении с 2016 годом (465,6 тыс. т) - до 598,7 тыс. т - на $279,9 млн.

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