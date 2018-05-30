Украина увеличила объем торговли с Германией

По итогам 2017 года объем двусторонней торговли между Украиной и Германией увеличился на 23% в сравнении с 2016 годом - до €8 млрд.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

"Это является одним из рекордных показателей среди многих стран. И думаю, что это является результатом полного введения Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Когда и украинские и немецкие товаропроизводители имеют беспрепятственный доступ к рынкам. И это ведет к существенному рост объемов взаимной торговли", - отметил Порошенко.

Напомним, что в 2017 году Украина экспортировала в Германию товары на €2,2 млрд, что на 24% больше в сравнении с 2016 годом (€1,8 млрд).