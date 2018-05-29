Украина нарастила экспорт стали

В целом за этот период в Украине произвели 6,2 млн т металлопроката

За четыре месяца 2018 года Украина нарастила экспорт металлопроката до 5,2 млн т, что на 1,8% (230 тыс. т) больше, чем за аналогичный период.

Об этом свидетельствуют данные Укрметаллургпрома.

В целом за этот период в Украине произвели 6,2 млн т металлопроката, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках составила 43,9% против 40,3% за аналогичный период прошлого года. Доля длинномерного проката снизилась до 23,2%. Отмечается, что это первую очередь, это связано с потерей Енакиевского металлургического завода.

В целом за четыре месяца на внутренний рынок поставлено 1,4 млн т металлопроката, из которых 401 тыс.т (28,2%) приходится на импорт. Таким образом, доля импорта выросла на 21%.

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-апреле, по данным Держаналітінформа, являлись страны Европейского союза (33,8%), Африки (15,1%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,9%) и страны Ближнего Востока (12,1%).

К главным металлургическим импортерам за этот период относятся страны СНГ (59,2%), Азии (19,8%) и ЕС-28 (16,2%).

Отметим, что в 2017 году украинские горно-металлургические предприятия сократили производство стали на 6,4% в сравнении с 2016 годом - до 22,7 млн т.