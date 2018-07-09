Украина утроила экспорт металлолома

За первое полугодие 2018-го украинские предприятия увеличили экспорт экспорт металлолома в денежном выражении в 3,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до $89,1 ($28,2 млн в январе-июне-2017).

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной фискальной службы Украины (ГФС), передает агентство Интерфакс-Украина.

При этом, в натуральном выражении экспорт лома черных металлов вырос в 2,1 раза – до 270,3 тыс. тонн (за январь-июнь-2017 – почти 131 тыс. тонн).

В то же время, в январе-июне текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 71,3% в сравнении с январем-июнем 2017-го – до 22,4 тыс. тонн (за январь-июнь-2017 – 13 тыс. тонн). В денежном выражении импорт возрос на 61,2%, до $18,8 млн.

Ввоз металлолома в январе-июне 2018 года осуществлялся в основном из Турции (71,8% поставок в денежном выражении), РФ (11,1%) и Словакии (9%); экспорт - в Молдову (71,8%), Турцию (26,8) и Нидерланды (0,9%).

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила экспорт металлолома на 78,5% в сравнении с 2016 годом – до 486,5 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $121,3 млн, импорт в натуральном выражении – на 15,5%, до 25,3 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $25,6 млн.

Отметим, что в июне Украина продлила еще на один год – до 15 сентября 2019 года – действие пошлины на экспорт лома черных металлов. При этом ее размер увеличивается с €30 до €42 за тонну. Изначально ограничения были введены в 2016 году сроком на один год со ставкой на уровне €10 за тонну. Действие пошлины уже дважды продлевалось. Введение ограничений обосновывали ликвидацией дефицита металлолома для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и условий восстановления объектов инфраструктуры.