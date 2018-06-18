Украина существенно увеличила экспорт мяса птицы

Наибольшие поставки мяса птицы из Украины в мае были в Нидерланды

В мае 2018 года экспорт мяса птицы увеличился на 17,9% (на $6,7 млн) - до $44,1 млн, в то время как импорт вырос на 40,6% (на $1,2) - до почти $4 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Наибольшие поставки мяса птицы из Украины в мае были в Нидерланды - $11,2 млн.

В целом в январе-мае 2018 года экспорт мяса птицы увеличился на 20,2% (на $32,7 млн) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до $194,2 млн, импорт – на 36,7% (на $5,6 млн) - до $20,7 млн.

Отметим, что в апреле 2018 года экспорт мяса птицы уменьшился на 4,7% - до $38,2 млн, в то время как импорт увеличился на 36,9% (почти на $1 млн) - до $3,7 млн.

В 2017 году Украина экспортировала мясо птицы на общую сумму $389,6 млн, в то время как импорт составил $48,5 млн.