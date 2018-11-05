Украина существенно уменьшила импорт газа из Европы

За первые 10 месяцев 2018 года (январь-октябрь) Украина сократила импорт природного газа на 22,4% (- 2,6 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 9,1 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины – компании Укртрансгаз.

По расчетам агентства Интерфакс-Украина, со стороны Словакии за этот период поступило 5,6 млрд куб. м газа (-33,3% к январю-октябрю-2017), Венгрии – 2,9 млрд куб. м (+25,5%), Польши – 601,3 млн куб. м (-40,6%).

В октябре-2018 импорт составил 1,1 млрд куб. м газа, что на 0,3% больше, чем в октябре-2017.

Напомним, что Украина уже почти три года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% в сравнении с 2016 годом – до 14 млрд куб. м.