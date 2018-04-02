Украина существенно нарастила транзит газа

В первом квартале транзит газа из России по территории Украины уменьшился на 13,3%

В марте 2018 года транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) увеличился на 21,3% в сравнении с аналогичным месяцем 2017 года - до 8,1 млрд куб. м.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

Среднесуточный транзит в марте составил 260 млн куб. м, что почти на 22% (50 млн/сутки) больше, чем в феврале 2018 года.

При этом, по результатам первого квартала 2018 транзит газа из России по территории Украины уменьшился на 13,3% (3,1 млрд куб. м) в сравнении с аналогичиним периодом 2017 года - до 20,1 млрд куб. м.

Напомним, что в 2017 году транзит газа через Украину поставил семилетний рекорд - достиг 93 млрд куб. м, что на 13% больше, чем в 2016 году.