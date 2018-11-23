Украина существенно нарастила экспорт яиц

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Больше всего Украина экспортировала яйца в ОАЭ

Больше всего Украина экспортировала яйца в ОАЭ

В октябре 2018 года экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 40% в сравнении с октябрем прошлого года, или на $3,6 млн – до $12,5 млн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.

Наибольшие поставки яиц и яичных продуктов в октябре были в ОАЭ ($3,2 млн ).

В январе-октябре 2018 года экспорт яиц и яичных продуктов увеличился на 68,6% - до $97,5 млн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт за этот период уменьшился на 43,1%, или на $1,1 млн – до $1,4 млн. В январе-октябре 2018 года этот показатель уменьшился на 30% – до $11,4 млн.

Напомним, что в 2017 году Украина экспортировала яйца и яичные продукты на общую сумму $78,9 млн. Импорт составил $19,9 млн.

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