Украина сократила транзит топлива в девять раз

По итогам первых трех месяцев 2018 года транзит нефтепродуктов (без учета автогаза) через территорию Украины составил 17,5 тыс. т, что в 9 раз меньше показателя первого квартала прошлого года (140 тыс. т).

Об этом свидетельствуют данные исследования Консалтинговой группы А-95.

В марте было транзитировано 7,7 тыс. т нефтепродуктов, что в 8 раз меньше объема транзитированного в марте прошлого года.

За отчетный месяц было транзитировано 3,6 тыс. т дизельного топлива. Это на 2 тыс. т ниже показателя марта 2017 года. Из данного объема 2,6 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову и 1 тыс. т – из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов в марте составил 2,2 тыс. т: 1,7 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову; 500 т – из Литвы в Молдову.

Кроме того, в марте через Украину транзитом прошло 2 тыс. т авиакеросина из России в Молдову.

Транзит сжиженного газа через территорию Украины в январе-марте 2018 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15% – до 347 тыс. т.