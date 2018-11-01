Украина сократила экспорт агропродукции

В январе-сентябре 2018 года экспорт украинской агропродукции составил $12,9 млрд против $13,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия.

Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за этот период достиг $16,8 млрд.

По словам заместителя министра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцовой, в тройку товаров-лидеров аграрного экспорта традиционно входят зерновые культуры с долей 37%, масла - 24,1% и семян масличных культур - 10,3%.

В сравнении с предыдущим годом увеличились объемы экспорта семян - на 15,2%, мяса и субпродуктов домашней птицы - на 29,3%, яиц птицы - на 73,9%, масла из рапса, рапсового или горчичного - на 83, 9%, орехов - на 79,4%, шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 21,3%, масла соевого - на 18,3%, маргарина - на 31,9%, кондитерских изделий из сахара - на 20%, масла сливочного и других жиров, произведенных из молока - на 16,3%, хлебобулочных, кондитерских изделий - на 12%, вин виноградных натуральных - на 46,5%.

Больше всего Украина экспортирует в Азию - 43,5% продаж агропродукции приходится на этот регион. В ТОП-3 азиатских покупателей входят Индия, Китай и Турция.

Второе место занимают страны ЕС с долей 31,8%, в частности больше всего покупают украинскую агропродукцию Нидерланды, Польша и Италия.

На страны Африки приходится 13% украинской агропродукции, в частности крупнейшими покупателями являются Египет, Тунис и Марокко.

Напомним, что в 2017 году внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции составил $22,6 млрд, из которых экспорт увеличился на 16,3% в сравнении с 2016 годом - более $17,9 млрд.