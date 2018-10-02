Украина увеличила экспорт товаров

Экспорт украинских товаров за первые семь месяцев 2018 года вырос на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Общая сумма экспорта составила $26,9 млрд. Таким образом, рост украинского экспорта продолжается уже 19 месяцев подряд.

На первом месте в структуре экспорта остается продукция АПК и пищевой промышленности - около $9,8 млрд, однако ее доля сократилась на 0,6% в сравнении с первыми 7 месяцами 2017 года. На втором месте - продукция металлургического комплекса, которой экспортировали на $7,2 млрд - на 30,1% больше, чем в минувшем году.

Кроме того, украинские производители экспортировали продукцию машиностроения ($3,2 млрд, прирост 14,9%), минеральные продукты ($2,5 млрд, прирост 7,4%), продукцию химической промышленности ($1,5 млрд, прирост 26,1%), древесину и бумажную массу ($1,2 млрд, прирост 29,5%), а также продукцию легкой промышленности ($716,7 млн, прирост 18,7%).

В процентном соотношении лидирует АПК, экспорт продукции которого составляет 36,4% всего украинского экспорта. На втором месте металлургический комплекс с 26,8% экспорта, на третьем - продукция машиностроения - 11,8%.

Отметим, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины. Так, экспорт товаров в Европу вырос на 18,7% в сравнении с 7 месяцами 2017 года и составил около $11,3 млрд. При этом, его удельный вес в общем экспорте товаров из Украины по итогам 7 месяцев 2018 составляет 42,1%

Кроме ЕС, Украина продавала больше всего своих товаров за первые 7 месяцев 2018 году в Россию (8% от общего объема экспорта), Турцию (5,8%), Индию (5,2%), Китай (4,2%), Египет (4,1%).

Ранее сообщалось, что темпы роста экспорта в ЕС немного замедлились.