Украина резко сократила импорт газа

В первом полугодии 2018 года Украина снизила импорт природного газа на 36,7%, или почти на 2,6 млрд куб. м – до 4,4 млрд куб. м в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (тогда импорт составил почти 7 млрд куб. м).

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы Украины – компании Укртрансгаз.

Импорт осуществлялся исключительно из Европы, так как из России он был остановлен в ноябре 2015 года.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 27% (+2,99 млн куб. м) - до 14 млрд куб. м в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (11 млрд куб. м).