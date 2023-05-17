Дело Жеваго. Украина приблизилась к возвращению $113 млн со счетов миллиардера в Швейцарии 17 мая, 13:35 Константин Жеваго сейчас находится во Франции под домашним арестом (Фото:NV)

Украина продвинулась в вопросе возвращения из Швейцарии арестованных более $113 млн на счетах Константина Жеваго.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, ГБР совместно с Агентством по розыску и менеджменту активов работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации более $113 млн, арестованных на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка Финансы и Кредит Константин Жеваго.

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Денежные средства были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года по запросу ГБР.

«Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает $113 млн. В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии швейцарской стороны», — говорится в сообщении Бюро.

Как сообщалось, ГБР обвиняет Жеваго и ряд топ-менеджеров банка Финансы и Кредит в организации механизма растраты $113 млн, чем был нанесен ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого и связанных с ним юридических лиц, в том числе акции его предприятий на сотни миллионов гривен, 26 объектов недвижимости, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений и 10 квартир, вертолет и яхту.

ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате этого сотрудничества по запросу ГБР 27 декабря 2022 года Константин Жеваго задержан в одной из гостиниц Куршевеля.

30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции Жеваго. Суд мотивировал свое решение тем, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».