Украина побила рекорд по суточной добыче газа

Суточная добыча природного газа в Украине в середине ноября достигла показателя 59 млн куб. м/сутки., что является самым высоким значением за последние как минимум четыре года, с момента потери контроля над добывающими активами в Крыму из-за аннексии полуострова Российской Федерацией.

Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС - компании Укртрансгаз, пишет enkorr.

По итогам октября среднесуточный показатель добычи газа составлял 58,5 млн куб. м/сутки, сентября – 57,7 млн куб. м/сутки. Рост среднесуточной добычи до 59 млн куб. м в середине ноября обусловлен в первую очередь повышением показателей государственной компании Укргаздобыча. На нее приходится около 74% добычи газа в стране, 20% – на частные компании и 4% на нефтяную компанию Укрнафта.

По данным Укртрансгаза, с начала года (321 сутки) в Украине добыто 18,3 млрд куб. м газа (в среднем 56,99 млн куб. м/сутки). В случае если до конца 2018 г. среднесуточная добыча сохранится на текущем уровне 59 млн куб. м/сутки, по итогам 2018 г. добыча составит 20,9 млрд куб. м.

Напомним, что в 2017 году Украина увеличила добычу газа на 4% (+804,3 млн куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 20,8 млрд куб. м. Добыча нефти упала на 4,2% (-91,4%)– до 2,1 млн тонн.