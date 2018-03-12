Украина оштрафовала авиакомпании РФ на 5,4 млрд гривен

Финансовые санкции с России Украина намерена взыскать в международных судах

Государственная авиационная служба Украины с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые летали в оккупированный Крым.

Об этом в Госавиаслужба сообщила в комментарии УНИАН.

Такие санкции наложены на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Сейчас речь идет о нескольких тысячах штрафов. Госавиаслужба намерена обратиться сначала в украинские суды,а далее – в международные для взыскания этих средств.

Среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании: Аэрофлот – российские авиалинии, Авиакомпания Уральские авиалинии, Саратовские авиалинии, Авиакомпания ЮТэйр, Авиакомпания Россия, Нордавиа - региональные авиалинии, Глобус, Ред вингс, Авикомпания Вим Авиа, Авиационная компания Ямал и другие.

Полгода назад Госавиаслужба Украины сообщала о 20 тысячах штрафов на 2,7 млрд грн в отношении российских авиакомпаний.