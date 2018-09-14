Украина наторговала "в минус" на $4 млрд

В январе-июле 2018 отрицательное сальдо составило $4,1 млрд, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года ($2,8 млрд).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Экспорт товаров за этот период составил $26,9 млрд, что на 12,7% больше, чем за семь месяцев прошлого года.

Импорт за этот период увеличился на 15,9% - до $30,9 млрд.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87, в то время, как в январе-июле прошлого года он составил 0,89.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 212 стран мира.

Отметим, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2018 составил $653,1 млн, что в 13,4 раза хуже показателя первого полугодия 2017 го (- $48,7 млн).

Напомним, что дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2017 году составил $2,6 млрд, тогда как в 2016 году внешнеторговый баланс страны был сведен с профицитом $540 млн.