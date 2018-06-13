Украина нарастила экспорт в Чехию на четверть

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Благодаря увеличению товарных субпозиций Украина дополнительно заработала $12 млн
Фото: nikcenter.org

Благодаря увеличению товарных субпозиций Украина дополнительно заработала $12 млн

В первом квартале 2018 года экспорт товаров в Чехию из Украины составил $217,7 млн, что на $53,2 млн больше в сравнении с аналогичным периодом в 2017 году.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства экономического развития и торговли.

Так, в экспорте из Украины в Чехию появилось 209 субпозиций, что позволило Украине заработать дополнительные $12 млн.

В структуре украинского экспорта в Чехию руды, шлаки и зола составили 40,2%, электрические машины - 22,5%, черные металлы - 7,8%, древесина и изделия из древесины - 4,1%, топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 3,8%.

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