Украина нарастила экспорт молока в четыре раза

В мае 2018 года Украина увеличила экспорт молока в 4,1 раза ($1,6 млн) - до $2,2 млн. Импорт вырос в 2,2 раза - $200 тыс.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Украина экспортировала молоко в мае преимущественно в Ливию - на $0,9 млн.

В январе-мае 2018 года по сравнению с январем-маем 2017 года импорт молока увеличился в 2 раза ($0,3 млн) до $0,5 млн, экспорт – в 3,1 раза ($4 млн) до $6 млн.

Отметим, что в апреле 2018 года в сравнении с апрелем 2017 года импорт молока уменьшился на 2,2% - до $91 тыс., в то время как экспорт увеличился в 3,9 раза ($1,3 млн) - до $1,7 млн.

Напомним, что в 2017 году Украина импортировала молоко на общую сумму $1,4 млн, в то время как экспорт составил $9,7 млн.