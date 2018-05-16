Украина на треть нарастила импорт автотранспорта

В первом квартале 2018 года в Украину было импортировано 51,2 тыс. автотранспортных средств, что на 31% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в ассоциации Укравтопром.

Украина импортировала автотранспорт на $665,7 млн. Наибольшую долю составили легковые автомобили, которых было ввезено 41522 шт. Прирост импорта легковых авто составил 43% к первому кварталу прошлого года, а их общая таможенная стоимость достигла $459,3 млн.

Отмечается, что 57% импортируемых легковых автомобилей составляли машины с пробегом. Украина импортировала их на $128 млн.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей в Украине стала Германия, с которой было импортировано 8120 машин на $81,3 млн. Основную массу в этом количестве составили автомобили, бывшие в эксплуатации - 7171 шт.

С США за три месяца импортировали 4843 легковых авто, на $58,5 млн, абсолютное большинство из которых (4177 шт.) - авто с пробегом.

Третьей по объемам поставок легковых автомобилей стала Япония с показателями 3891 авто на $67,6 млн. При этом, две трети японского импорта составили новые автомобили.

На четвертом месте Франция с результатом - 3838 легковых авто, за которые было заплачено $17,3 млн. Более 93% французского импорта пришлось на бывшие в употреблении автомобили.

Из Мексики в Украину ввезли 2533 легковых автомобилей на $19,7 млн. Доля новых автомобилей в импорте составила 63%.