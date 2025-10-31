Есть идея. Украина предложит ЕС еще один способ надавить на Путина

Украина будет работать с европейскими партнерами над введением пошлин против российской продукции, которая до сих пор импортируется в Европейский Союз.

Об этом, как сообщает Лига, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

«Имеет место импорт Европейского Союза из России. На сегодня импорт российской продукции в ЕС снизился до 1,1%, если брать общую структуру импорта. По состоянию на начало полномасштабной российской агрессии он составлял 9,3%. То есть существенное уменьшение, но импорт сохраняется», — сказал он.

«Мы будем работать с европейскими партнерами: если на сегодня эти виды продукции не включены в санкционные пакеты, мы будем ставить вопрос о введении тарифов», — подчеркнул Сибига.

Зеленский уточнил, что такой механизм предлагается некоторыми близкими к Украине европейскими партнерами.

«Если нет всех голосов в Европейском Союзе для санкций — есть и другая модель — тарифная, когда надо квалифицированное большинство», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» страной-агрессором Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

В Белом доме позднее уточнил, что речь идет о введении 100% пошлин на российские товары, а также о вторичных санкциях в отношении стран, которые покупают нефть у России, если соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что если Белый дом введет вторичные пошлины в отношении страны-агрессора РФ, то странам Европы стоит поступить аналогичным образом.