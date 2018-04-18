Uklon запустил сервис такси еще в одном городе Украины

Цены на поездки стартуют от 24 грн

Украинский онлайн-сервис вызова такси Uklon официально запустился в Харькове.

Об этом сообщила компания на своей Facebook-странице.

“Харьков — последний город-миллионник, где у нас не было полноценного представительства. Если в небольших городах можно работать дистанционно, то в таких крупных нужна постоянная поддержка для работы с водителями-партнерами”, — пояснил маркетинг-директор компании Даниил Ваховский в коментарии Ain.ua.

Цены на поездки стартуют от 24 грн. Ранее Uklon работал в Харькове через партнерские сервисы.

Отметим, что Uklon работает в 10 украинских городах: Киев, Одесса, Днепр, Львов, Харьков, Запорожье, Ивано-Франковск, Сумы, Полтава и Чернигов.

Главный офис компании находится в Киеве, региональные представительства компании работают в Одессе, Львове, Днепре, а отныне и в Харькове.