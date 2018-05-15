Турецкий лоукостер изменил отправление ряда рейсов из Украины

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Pegasus Airlines переносит свои рейсы из Запорожья

Pegasus Airlines переносит свои рейсы из Запорожья

Авиакомпания Pegasus Airlines временно перевела рейсы, сообщающие Украину со Стамбулом, из аэропорта Запорожье в аэропорт Харьков.

Об  этом сообщает ЦТС.

Речь идет о рейсах 27, 29, 31 мая, а также июньских - 3, 5, 7, 5, 10, 12 и 14 июня.

Такое решение принято в связи с тем, что запорожский аэродром закрывается на ремонт.

В рассылке авиакомпании для билетных агентств указано, что возможен возврат без штрафов неиспользованных билетов, а также можно перевыписать билеты на Харьков без штрафа в течение одной недели до/после даты отмененных запорожских рейсов.

Кроме того, разрешена перевыписка авибилетов без штрафа на рейсы Запорожье-Стамбул/Стамбул- Запорожье в течение одной недели до/после периода официального закрытия аэропорта Запорожье.

Аэропорт Запорожье закрывается 26 мая и не будет работать до 14 июня.

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