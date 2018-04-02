Турецкий бренд одежды расширит свое присутствие в Украине

В течение двух лет в Украине планируют открыть еще 10 магазинов

Компания Дельта Текс, развивающая в Украине сеть магазинов молодежной одежды турецкого бренда Colin’s, намерена открыть более 10 новых магазинов, а также запустить интернет-магазин к концу мая 2018 года.

Об этом сообщил директор по продажам Colin's Украина Волкан Пекер, передает Интерфакс-Украина.

"Думаю, в конце мая-июне мы будем стартовать с интернет-магазинов. В течение ближайших двух лет мы планируем открыть еще около 10 магазинов. Таким образом, у нас будет 75 магазинов в разных городах", - отметил он.

Colin's входит в структуру турецкого Eroglu Holding, созданного в 1983 году. По состоянию на конец марта 2018 года сеть Colin's насчитывает около 600 торговых точек в 38 странах.

Первый магазин бренда Colin's в Украине открыт в 2000 году. По состоянию на конец марта 2018 года сеть насчитывает 62 магазина общей площадью 21 тыс. кв. м в 29 городах Украины. Таким образом, украинский рынок является третьим для сети после Турции и России.